Некачественный ремонт дымохода оставил без газа многоэтажку в Петрозаводске

Жителям дома № 4 на улице Ленинградской в Петрозаводске отключили сжиженный газ, а к природному не подключают из-из неисправности дымохода. Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит».

Капремонт кровли и дымохода был проведен в пятиэтажке два года назад. Его организацией занималась муниципальная организация «Служба заказчика». В ходе газификации Октябрьского микрорайона специалисты «Карелгаза» выяснили, что дымоходами пользоваться опасно, поскольку они сделаны из пластиковых труб. Позиция акционерного общества заключается в том, что пока вентиляционные трубы не приведут в порядок, подключать природное топливо нельзя.

В то же время, по словам руководителя управления жилищного хозяйства мэрии Петрозаводска Евгения Перова, ремонт сделан в соответствии с проектной документацией: существует экспертное заключение Всероссийского добровольного пожарного объединения, одобрившего проектное решение.

В свою очередь управляющая организация «Гарантия-Плюс» до сих пор не приняла работы по капитальному ремонту кровли, в том числе из-за вентиляционных труб.

На встрече всех заинтересованных сторон с жителями возник вопрос: раз все так опасно, то почему в АО «Карелгаз» ранее не забили тревогу по поводу вытяжки и два года люди подвергались риску?

В скандале вокруг газификации замешана и вологодская фирма «Проект Монтаж», которая разрабатывала проект капитального ремонта. В документе указано, что в доме нет газоснабжения, тем не менее, ПСД капремонта была принята «Службой заказчика».

Жителей пятиэтажки возмущает и то, что за ремонт кровли было заплачено 9,5 миллиона рублей, они считают, что за такие деньги качество работ должно быть гораздо лучше.

В настоящее время в доме нет газа, а соответственно, и горячей воды.