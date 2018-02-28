Родители первоклассников обратились в суд из-за сбоев электронной записи в школу

В городской суд Петрозаводска поступило два иска от родителей, которые не смогли воспользоваться возможностью электронной записи ребенка в первый класс из-за зависшего сайта. Первое дело судья Татьяна Тимошкина рассмотрела во вторник, 27 февраля.

Когда женщина-истец пыталась использовать сайт для электронной записи, система зависла, заявление до школы не дошло. Ответчиками по делу выступили мэрия Петрозаводска и средняя школа № 27. Петрозаводчанка требовала зачислить ребенка в первый класс и взыскать в свою пользу небольшую компенсацию морального вреда.

Как уточнили в суде, конфликт разрешили в досудебном порядке. На заседании представители школы № 27 сообщили, что ребенка истца включили в список первоклассников.

Второй похожий иск подал мужчина, который также не смог воспользоваться зависшим сайтом. Это дело рассмотрят 20 марта.