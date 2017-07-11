Недетская стройка

Рашид Нургалиев приехал в Петрозаводск, чтобы оценить, как тратятся 100 миллионов рублей, которые выделила Москва на строительство игровых площадок.

Работы сейчас ведут две компании: «Контрейд Карелия» и «Мир детства». Где-то работы еще не начинались, а где-то уже подходят к концу. Так, на следующей неделе, если позволит погода, площадка на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина получит новое резиновое покрытие, и после небольшого благоустройства окружающей территории ее передадут в собственность городу.

В данный момент работы идут на 16 площадках из 20. К остальным подрядчики приступят на следующей неделе.

Самая крупная площадка появится на берегу Лососинки в районе улицы Гюллинга. Строит ее компания «Контрейд Карелия». Сумма контракта 17,5 миллиона рублей. Правильнее ее назвать комплексом сразу из трех площадок.

Директор компании подрядчика Жанна Грицина Уже подготовлено основание для детской площадки. Будет большой городок в морском стиле. На нем будут изображены разные морские обитатели. Площадка будет ярко-голубая с розовыми тонами, покрытие будет каучуковым. Рядом будет площадка для пляжного волейбола и большая многофункциональная спортивная площадка. Там будет покрытие из искусственной травы, Для нее предусмотрено трехметровое ограждение, и рядом будет небольшая площадка с тренажерами.

Единственная проблема, которая всплыла в момент строительства, — проблемы с подключением к электросетям. По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, стоимость работ составит миллион рублей, и сейчас найдено взаимопонимание с муниципальным предприятием «Петрозаводские энергетические системы», которое готово подвести электричество. Аналогичная ситуация со спортплощадкой на территории Университетского лицея. Пока там только сняли старое ограждение футбольного поля из автомобильных шин.

Крупные площадки появятся на набережной Варкауса в районе клуба любителей зимнего плавания, в парке «Ямка», на Древлянке на берегу Неглинки, в районе Аллеи 300-летия Петрозаводска.

Вслед за объездом площадок Рашид Нургалиев провел совещание с представителями подрядных организаций, Минстроя Карелии и администрации Петрозаводска. Участники встречи подтвердили: 1 сентября все объекты будут сданы городу.

— Договариваемся так: каждую пятницу мы получаем отчет о работе по каждой площадке с фотоматериалами, — потребовал Рашид Нургалиев.

По словам Ирины Мирошник, город сейчас прорабатывает вопросы дальнейшего содержания площадок. Если по четырем объектам, размещенным на территории школ, вопросов нет — там за содержание отвечает администрация школы, — то тем площадкам, которые установят во дворах и в местах общего пользования, нужно уделять особое внимание. Городские власти рассчитывают до конца недели определить форму общественного контроля, а к моменту передачи площадок в собственность города решить вопрос с видеонаблюдением.