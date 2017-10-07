Небо над Петрозаводском раскрасил фейерверк

Сегодня весь день на площади Кирова проходили праздничные мероприятия. Спасателей поздравили Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и начальник Главного управления МЧС России по Республике Карелия Сергей Шугаев.

На площади была развернута выставка пожарно-спасательного оборудования и техники подразделений Карелии, организован показ исторической техники, прошли детские викторины.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Карелии провели инструкторское занятие по оказанию комплекса базовой сердечно-легочной реанимации. Гости праздника смогли с помощью ствола высокого давления подать воду в условный очаг пожара, поучаствовать в конкурсе с использованием спасательных средств на воде. Петрозаводчанам продемонстрировали работу передвижной тепло-дымокамеры, в которой любой желающий мог преодолеть полосу препятствий.

Пожарные и сотрудники ГУ МЧС России также угостили горожан кашей и горячим чаем на полевой кухне. Завершился праздник концертом творческих коллективов и фейерверком.