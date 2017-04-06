Названы самые высокооплачиваемые апрельские вакансии в Карелии

Служба исследований компании HeadHunter проанализировала состояние карельского рынка труда в марте. Как выяснилось, количество вакансий в республике сократилось на 32% по сравнению с мартом прошлого года.

В среднем в марте на одно вакантное место претендовали восемь кандидатов. Конкурентную обстановку, по оценке исследователей, можно трактовать в пользу работодателя.

Самыми востребованными сферами у работодателя стали «Продажи» (43% вакансий), «Банки, инвестиции и лизинг» (14%), «IT, телеком» (11%), «Начало карьеры, студенты» (10%) и «Строительство, недвижимость». Средняя предлагаемая зарплата (30 тысяч рублей) на две тысячи превысила средний уровень ожидаемого вознаграждения, указанного в резюме.

Самой высокооплачиваемой сейчас является вакансия коммерческого директора филиала одной из фирм (150 тысяч рублей). Затем идут вакансии главного инженера (до 80 тысяч), машиниста тягового агрегата (до 70 тысяч), инженера технадзора (от 55 тысяч) и супервайзера (до 60 тысяч рублей).