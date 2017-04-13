Национальная гвардия Карелии проводит конкурс детского рисунка. Прием заявок уже открыт и будет длиться до 31 мая. Всего три номинации: «На лучший образ военнослужащего и сотрудника Росгвардии», «На лучший логотип Росгвардии» и «Они сражались за Родину».

В каждой номинации победители будут определяться по нескольким возрастным группам. Их всего две: от 7 до 12 лет и от 12 до 17 лет.

– К участию в конкурсе допускаются рисунки на листах формата А4 и А3, выполненные на любом материале (бумага, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши и т. д.), в том числе с использованием графических редакторов. На лицевой стороне рисунка в правом нижнем углу должна содержаться краткая информация об авторе (фамилия и имя, возраст, класс, наименование образовательной организации), – сообщает Росгвардия.

Для участия в конкурсе к рисунку необходимо приложить заявление в отборочную комиссию. Рисунки предоставляются в электронном виде до 23 мая в формате JPEG на адрес rosgvardia.karelia@yandex.ru.

Лучшие работы по каждой номинации будут отобраны конкурсной комиссией и размещены на официальном сайте Росгвардии для проведения интернет-голосования.

Подведение итогов состоится 1 сентября.

Вся необходимая информация о порядке и условиях проведения конкурса, образец заявления на участие в конкурсе размещены на официальном сайте ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Карелия» в разделе «Конкурс детского рисунка».

На все вопросы смогут ответить сотрудники Росгвардии по телефонам: 735-905, 739-562.