Нацбанк предлагает провести день единого приема монет в Карелии

Отделение Нацбанка в Карелии предлагает провести день единого приема монет. Об этом сегодня заявила управляющая учреждением Елена Кулешова на совещании банковского сообщества при участии главы Карелии Артура Парфенчикова.

– Вопрос возвратности монет в кассы банков по-прежнему остается важным. В прошлом году уровень возвратности монет в кассы отделения Нацбанка в Карелии составил 76,6 процентов, – рассказала на совещании Елена Кулешова.

Управляющая отделением Нацбанка в Карелии также отметила успех проведенных в 2017 году акций по сбору монет. Их инициировали местные отделения банков «Сбербанка» и «Возрождение».

Аналогичные мероприятия, по мнению Кулешовой, должны пройти в республике и в этом году: население должно знать о необходимости бережного отношения к монетам.

– Предлагаем рассмотреть возможность проведения в Карелии единого дня приема монет в кассы кредитных организаций с целью бескомиссионного обмена монет на банкноты, – обратилась Елена Кулешова присутствующему на совещании банковскому сообществу.