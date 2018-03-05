Наталья Вавилова: дело своих рук человек никогда не будет разрушать

В работе форума «Формирование комфортной городской среды: актуальные вопросы реализации проекта в 2018 году» сегодня приняла участие Наталья Вавилова — директор музея ИЗО Карелии, доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина.

— Это очень значимый день и значимый проект. Потому что «Комфортная городская среда» — это, с одной стороны, красота, с другой стороны – улучшение качества нашей жизни, — отметила Наталья Вавилова. — В чем преимущество этой программы? В том, что ее готовят сами люди, здесь поддерживается частная инициатива. Не просто так, что сверху сказали – вот тут поставим скамейку, здесь фонтанчик разобьем, а это делают сами люди. Которые знают свой двор, знают свое окружение, сквер, который находится рядом. И они понимают, что там нужно сделать. Еще важно, что это будут делать люди по своим интересным проектам. А когда человек делает свое дело, он никогда не будет это разрушать – а будет холить и лелеять.

Отметим, что программа форума включала себя пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные площадки. С различными темами выступили дизайнеры и архитекторы региона. Прошла выставка элементов благоустройства: малых архитектурных форм, уличных тренажеров, детских и спортивных комплексов, элементов уличного освещения, многофункциональных покрытий, арт-объектов.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и общественных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Все подробности программы в Карелии можно найти на официальном сайте.