Настоящий поисковик Герасев

В видеоинтервью Марии Морозовой Илья Герасев рассуждает не только о героическом прошлом Петрозаводска, но и о его ближайшем столичном будущем.

В серии материалов, посвященных поисковому движению Карелии мы рассказываем о людям, для которых героические войны XX века длятся до сих пор — до последнего захороненного бойца. Мы уже поговорили с председателем Союза поисковых отрядов Карелии Александром Осиевым, поучаствовали в субботнике у памятника «Сулажгорские высоты», съездили на один из рубежей обороны Петрозаводска — высоту 168,5 и приняли участие в «Вахте памяти», которая сейчас как раз проходит в поселке Видлица.

Впереди у нас — беседа с основателем и председателем общественного фонда «Эстафета Поколений», депутатом Петросовета Александром Анишиным, разговор с Мариной Осиевой, директором Республиканского Центра патриотического воспитания. И самое главное — встреча с карельскими школьниками, участниками военно-спортивной игры «Победа». Главный редактор информагентства «Республика Карелия» Мария Морозова проведет для них журналистский конкурс «С «Лейкой» и блокнотом». Одно из его заданий — написать письмо карельскому бойцу. Лучшие из этих работ появятся на «Республике». Следите за обновлениями на сайте и в нашей группе в социальной сети.