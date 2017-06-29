Настоящий поисковик Герасев

Зампредседателя фонда «Эстафета поколений», историк Илья Герасев – один из лидеров поискового движения Карелии. Движение большое, около 600 человек, и люди в нем по-разному относятся друг к другу. Но о Герасеве все отзываются одинаково уважительно: вот он-то настоящий поисковик.

В видеоинтервью Марии Морозовой Илья Герасев рассуждает не только о героическом прошлом Петрозаводска, но и о его ближайшем столичном будущем.

В серии материалов, посвященных поисковому движению Карелии мы рассказываем о людям, для которых героические войны XX века длятся до сих пор — до последнего захороненного бойца. Мы уже поговорили с председателем Союза поисковых отрядов Карелии Александром Осиевым, поучаствовали в субботнике у памятника «Сулажгорские высоты», съездили на один из рубежей обороны Петрозаводска — высоту 168,5 и приняли участие в «Вахте памяти», которая сейчас как раз проходит в поселке Видлица.

Впереди у нас — беседа с основателем и председателем общественного фонда «Эстафета Поколений», депутатом Петросовета Александром Анишиным, разговор с Мариной Осиевой, директором Республиканского Центра патриотического воспитания. И самое главное — встреча с карельскими школьниками, участниками военно-спортивной игры «Победа». Главный редактор информагентства «Республика Карелия» Мария Морозова проведет для них журналистский конкурс «С «Лейкой» и блокнотом».  Одно  из его заданий —  написать письмо карельскому  бойцу. Лучшие из этих  работ появятся  на «Республике». Следите за обновлениями на сайте и в нашей группе в социальной сети.

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный