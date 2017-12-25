Наш ответ оливье

Зимние праздники — самое время поселиться на кухне и экспериментировать. «Республика» подготовила дайджест самых теплых и вкусных зимних блюд. Готовят герои нашего кулинарного проекта с национальным уклоном «За калиткой».

На первое

Лохикейтто

Лохикейтто — самый финский из всех финских супов. Калорий мы не считаем и вам не советуем. Наш повар, актриса Юлия Куйкка считает, что сливочный суп отлично с красной рыбой помогает бороться с простудой. Самый зимний вариант.

ЛОХИКЕЙТТО 1 лосось

3 картофелины

2 моркови

лук-порей

200 мл сливок

1 ст.л. муки

50 г сливочного масла

лавровый лист, душистый перец, соль

Лучше готовить заранее — супу нужно дать сутки постоять, станет еще вкуснее.

Польский борщ

Неклассический борщ по прабабушкиному рецепту от радиоведущего Антона Миронова. С тефтелями, перцем, гречневыми хлопьями, огуречным рассолом, но без капусты и картошки. Такого ваши домашние еще точно не видели.

БОРЩ ПО-ПОЛЬСКИ 2 крупные свёклы

2-3 моркови

большая луковица

1 болгарский перец

400 г говяжьего фарша

стакан гречневых хлопьев

стакан острого огуречного рассола

стакан рассола от соленых огурцов

специи (по вкусу: соль, перец, зира, орегано, тимьян)

свежий укроп

свежий базилик

растительное масло для жарки

На второе

Мусака и дзадзыки

Мусака — блюдо греческой кухни, ему четыре тысячи лет, а греки с удовольствием готовят его до сих пор. Мусака — это многослойная запеканка из баклажанов и мясного фарша. Его готовят не только в Греции, разные народы привнесли в рецепт что-то свое: грибы, кабачки, картошку. Но мы возьмем самый традиционный вариант.

Мусака отлично идет с соусом дзадзики. Выговорить это трудно, а приготовить — легко.

МУСАКА ПО-ГРЕЧЕСКИ 400 г фарша

2 баклажана

2 томата

1 болгарский перец

большая луковица

100 г твердого сыра

200 мл оливкового масла Соус бешамель 100 г сливочного масла

2 столовых ложки муки

300 мл молока

чеснок

зелень Соус дзадзики большой огурец

250 мл натурального йогурта

Креветки по-ланкийски

От европейской кухни переходим к восточной. Креветки по своему личному рецепту готовят Саша и Саша из Петрозаводска. Точнее, родом из Петрозаводска, сейчас ребята живут на Бали, до этого несколько лет провели на Шри-Ланке.

КРЕВЕТКИ В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ 400 г крупных креветок

растительное масло

50 г соевого соуса

1 лимон (лучше лайм!)

чеснок

корень имбиря

сахар

соль

черный перец, красный перец

Особенность в том, что креветки не варят, а жарят. Готовится быстро, съедается мгновенно. Можно сразу приступать к готовке следующей порции.

Кофта от Будды

Большую котлету с зеленью будет готовить настоящий Иорданец Будда. Он уже несколько лет живет в Петрозаводске, учится в ПетрГУ на экономическом факультете, в магистратуре. Кроме того, Будда – куратор всех иорданских студентов в нашем университете. Всего их 110.

КОФТА С РИСОМ 700 г говяжьего фарша

6 куриных ножек

500 г длиннозерного риса

приправа масала

кунжутная паста

томатная паста

сметана

лимон

луковица

чеснок

петрушка

огурец

Кофта подается с рисом и куриными ножками. Иорданцы любят поесть.

На сладкое

Печенье Снорка и кофе с солью

Идеальный десерт для праздничного застолья. Рецепт из сказочной – во всех смыслах – поваренной книги Муми-мамы. Кокосовое печенье и подсоленный кофе готовит дизайнер Алиса Булатова, помогает Муми-папа.

Снорк – один из друзей Муми-тролля, герой книг Туве Янссон. Умеет менять цвет, очень серьезный, любит порядок и проводить собрания. Мечтает придумать «вычислительную машину, такую, чтобы решала… что хорошо, а что дурно».

ПЕЧЕНИЕ СНОРКА 200 г кокосовой стружки

2 яйца

стакан сахара

Кофе с солью

молотый кофе

молотый кофе молоко

соль

корица

Муми-папа в качестве помощника

Печенье Снорка – идеальный новогодний десерт: готовится за 20 минут, так что силы на празднование точно останутся.

Рождественский ирландский пудинг «Гуди»

Русский из батона и масла приготовит бутерброд. А ирландец добавит молока и сделает хлебный пудинг. Блюдо простое и веселое – все, как любят на Изумрудном острове. Готовят преподаватели ирландских танцев, музыканты Елена Магницкая и Денис Козлов.

Гуди – это старинное блюдо, которое в Ирландии делают на Рождество.

ГУДИ ягоды

1/2 пачки масла

7-9 ломтиков батона

взбитые сливки

2 ст. л. какао

3 стакана молока

2/3 стакана сахара

корица

Гуди едят теплым или холодным. Горячий пудинг можно украсить ягодами – клубникой или ежевикой, а холодный – взбитыми сливкам или мороженым.

Канадский крамбл

Крамбл – пирог «наизнанку»: яблоками вниз, тестом кверху. Начинка кислая и мягкая, корочка, наоборот, сладкая и хрустящая. Все там, в Канаде, не по-русски.

Готовит канадец Ллойд Мартин. В Петрозаводске он преподает английский и французский, а сам изучает карельский. Живет на съемной квартире и готовит себе сам — даже привез из Канады любимую кулинарную книгу.

КАНАДСКИЙ КРАМБЛ 4-6 кислых яблок

грецкий орех

150 г коричневого сахара / 50 мл кленового сиропа

100 г геркулеса

150 г сливочного масла

100 г муки

корица

Ухватить кусок крамбла руками не получится — рассыпчатый. Поэтому раскладываем порции по тарелкам и вооружаемся вилкой или ложкой.

Для красоты

Для тех, кто не решился заменить оливье на мусаку, а холодец — на лохикейтто — новогодние украшения от фермера Саввы Леонтюка. Они будут уместны на любом столе.

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА яблоко

груша

виноград

редис

помидор

зубочистки

ножи

Лебедь, ежик, хризантемы и роза — с этим справится любая хозяйка.