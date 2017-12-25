Наш ответ оливье

На первое у нас будет лохикейтто и польский борщ, на второе — кофта и мусака, к чаю канадский крамбл и печенье Снорка — «Республика» подготовила альтернативное новогоднее меню.

Зимние праздники — самое время поселиться на кухне и экспериментировать. «Республика» подготовила дайджест самых теплых и вкусных зимних блюд. Готовят герои нашего кулинарного проекта с национальным уклоном «За калиткой».

На первое

Лохикейтто

«Тада-а-а-а-м!» Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Лохикейтто

Лохикейтто — самый финский из всех финских супов. Калорий мы не считаем и вам не советуем. Наш повар, актриса Юлия Куйкка считает, что сливочный суп отлично с красной рыбой помогает бороться с простудой. Самый зимний вариант.

ЛОХИКЕЙТТО

  • 1 лосось
  • 3 картофелины
  • 2 моркови
  • лук-порей
  • 200 мл сливок
  • 1 ст.л. муки
  • 50 г сливочного масла
  • лавровый лист, душистый перец, соль

Лучше готовить заранее — супу нужно дать сутки постоять, станет еще вкуснее.

Польский борщ

Неклассический борщ по прабабушкиному рецепту от радиоведущего Антона Миронова. С тефтелями, перцем, гречневыми хлопьями, огуречным рассолом, но без капусты и картошки. Такого ваши домашние еще точно не видели.

Когда новости заканчиваются, Антон варит БОРЩ. Уходит на это, как правило, целый вечер. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

Когда новости заканчиваются, Антон варит БОРЩ. Уходит на это, как правило, целый вечер. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

БОРЩ ПО-ПОЛЬСКИ

  • 2 крупные свёклы
  • 2-3 моркови
  • большая луковица
  • 1 болгарский перец
  • 400 г говяжьего фарша
  • стакан гречневых хлопьев
  • стакан острого огуречного рассола
  • стакан рассола от соленых огурцов
  • специи (по вкусу: соль, перец, зира, орегано, тимьян)
  • свежий укроп
  • свежий базилик
  • растительное масло для жарки

На второе

Мусака и дзадзыки

Мусака — блюдо греческой кухни, ему четыре тысячи лет, а греки с удовольствием готовят его до сих пор. Мусака  — это многослойная запеканка из баклажанов и мясного фарша. Его готовят не только в Греции, разные народы привнесли в рецепт что-то свое: грибы, кабачки, картошку. Но мы возьмем самый традиционный вариант.

Татьяна Корниенко. Не грек, но о Греции знает все. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

Татьяна Корниенко. Не грек, но о Греции знает все. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Мусака отлично идет с соусом дзадзики. Выговорить это трудно, а приготовить — легко.

МУСАКА ПО-ГРЕЧЕСКИ

  • 400 г фарша
  • 2 баклажана
  • 2 томата
  • 1 болгарский перец
  • большая луковица
  • 100 г твердого сыра
  • 200 мл оливкового масла

Соус бешамель

  • 100 г сливочного масла
  • 2 столовых ложки муки
  • 300 мл молока
  • чеснок
  • зелень

Соус дзадзики

  • большой огурец
  • 250 мл натурального йогурта

Креветки по-ланкийски

От европейской кухни переходим к восточной. Креветки по своему личному рецепту готовят Саша и Саша из Петрозаводска. Точнее, родом из Петрозаводска, сейчас ребята живут на Бали, до этого несколько лет провели на Шри-Ланке.

За калиткой: креветки по-ланкийски

Саша и Саша. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

КРЕВЕТКИ В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ

  • 400 г крупных креветок
  • растительное масло
  • 50 г соевого соуса
  • 1 лимон (лучше лайм!)
  • чеснок
  • корень имбиря
  • сахар
  • соль
  • черный перец, красный перец

Особенность в том, что креветки не варят, а жарят. Готовится быстро, съедается мгновенно. Можно сразу приступать к готовке следующей порции.

Кофта от Будды

Большую котлету с зеленью будет готовить настоящий Иорданец Будда. Он уже несколько лет живет в Петрозаводске, учится в ПетрГУ на экономическом факультете, в магистратуре. Кроме того, Будда – куратор всех иорданских студентов в нашем университете. Всего их 110.

Будда Али. Фото: Николай Смирнов

Будда Али. Фото: Николай Смирнов

КОФТА С РИСОМ

  • 700 г говяжьего фарша
  • 6 куриных ножек
  • 500 г длиннозерного риса
  • приправа масала
  • кунжутная паста
  • томатная паста
  • сметана
  • лимон
  • луковица
  • чеснок
  • петрушка
  • огурец

Кофта подается с рисом и куриными ножками. Иорданцы любят поесть.

На сладкое

Печенье Снорка и кофе с солью

Идеальный десерт для праздничного застолья. Рецепт из сказочной – во всех смыслах – поваренной книги Муми-мамы. Кокосовое печенье и подсоленный кофе готовит дизайнер Алиса Булатова, помогает Муми-папа.

Алиса Булатова. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

Алиса Булатова. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Снорк – один из друзей Муми-тролля, герой книг Туве Янссон. Умеет менять цвет, очень серьезный, любит порядок и проводить собрания. Мечтает придумать «вычислительную машину, такую, чтобы решала… что хорошо, а что дурно».

ПЕЧЕНИЕ СНОРКА

  • 200 г кокосовой стружки
  • 2 яйца
  • стакан сахара
  • Кофе с солью
    молотый кофе
  • молоко
  • соль
  • корица
  • Муми-папа в качестве помощника

Печенье Снорка – идеальный новогодний десерт: готовится за 20 минут, так что силы на празднование точно останутся.

Рождественский ирландский пудинг «Гуди»

Русский из батона и масла приготовит бутерброд. А ирландец добавит молока и сделает хлебный пудинг. Блюдо простое и веселое – все, как любят на Изумрудном острове. Готовят преподаватели ирландских танцев, музыканты Елена Магницкая и Денис Козлов.

Елена Магницкая и Денис Козлов. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

Гуди – это старинное блюдо, которое в Ирландии делают на Рождество.

ГУДИ

  • ягоды
  • 1/2 пачки масла
  • 7-9 ломтиков батона
  • взбитые сливки
  • 2 ст. л. какао
  • 3 стакана молока
  • 2/3 стакана сахара
  • корица

Гуди едят теплым или холодным. Горячий пудинг можно украсить ягодами – клубникой или ежевикой, а холодный – взбитыми сливкам или мороженым.

Канадский крамбл

Крамбл – пирог «наизнанку»: яблоками вниз, тестом кверху. Начинка кислая и мягкая, корочка, наоборот, сладкая и хрустящая. Все там, в Канаде, не по-русски.

ллойд Морин и кулинарная книга, которую очень любят в его семье. Фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов.

Ллойд Морин и кулинарная книга, которую очень любят в его семье. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Готовит канадец Ллойд Мартин. В Петрозаводске он преподает английский и французский, а сам изучает карельский. Живет на съемной квартире и готовит себе сам — даже привез из Канады любимую кулинарную книгу.

КАНАДСКИЙ КРАМБЛ

  • 4-6 кислых яблок
  • грецкий орех
  • 150 г коричневого сахара / 50 мл кленового сиропа
  • 100 г геркулеса
  • 150 г сливочного масла
  • 100 г муки
  • корица

Ухватить кусок крамбла руками не получится — рассыпчатый. Поэтому раскладываем порции по тарелкам и вооружаемся вилкой или ложкой.

Для красоты

Для тех, кто не решился заменить оливье на мусаку, а холодец — на лохикейтто — новогодние украшения от фермера Саввы Леонтюка. Они будут уместны на любом столе.

За калиткой: украшаем стол к Новому году

Фото: «Республика» / Николай Смирнов

УКРАШЕНИЯ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА

  • яблоко
  • груша
  • виноград
  • редис
  • помидор
  • зубочистки
  • ножи

Лебедь, ежик, хризантемы и роза — с этим справится любая хозяйка.

«За калиткой. Кухня народов Карелии» — кулинарный проект интернет-телевидения «Сампо». Брусника с толокном, сибирские пельмени, хачапури и фаршированная рыба: пошаговые рецепты. Наши повара — русские и карелы, армяне и немцы, белорусы и японцы. Народы в Карелии живут разные.

 

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Алиса Агранович
Алиса Агранович
журналист
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