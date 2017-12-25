Наш ответ оливье

Зимние праздники — самое время поселиться на кухне и экспериментировать. «Республика» подготовила дайджест самых теплых и вкусных зимних блюд. Готовят герои нашего кулинарного проекта с национальным уклоном «За калиткой».
На первое
Лохикейтто
Лохикейтто — самый финский из всех финских супов. Калорий мы не считаем и вам не советуем. Наш повар, актриса Юлия Куйкка считает, что сливочный суп отлично с красной рыбой помогает бороться с простудой. Самый зимний вариант.
ЛОХИКЕЙТТО
- 1 лосось
- 3 картофелины
- 2 моркови
- лук-порей
- 200 мл сливок
- 1 ст.л. муки
- 50 г сливочного масла
- лавровый лист, душистый перец, соль
Лучше готовить заранее — супу нужно дать сутки постоять, станет еще вкуснее.
Польский борщ
Неклассический борщ по прабабушкиному рецепту от радиоведущего Антона Миронова. С тефтелями, перцем, гречневыми хлопьями, огуречным рассолом, но без капусты и картошки. Такого ваши домашние еще точно не видели.
БОРЩ ПО-ПОЛЬСКИ
- 2 крупные свёклы
- 2-3 моркови
- большая луковица
- 1 болгарский перец
- 400 г говяжьего фарша
- стакан гречневых хлопьев
- стакан острого огуречного рассола
- стакан рассола от соленых огурцов
- специи (по вкусу: соль, перец, зира, орегано, тимьян)
- свежий укроп
- свежий базилик
- растительное масло для жарки
На второе
Мусака и дзадзыки
Мусака — блюдо греческой кухни, ему четыре тысячи лет, а греки с удовольствием готовят его до сих пор. Мусака — это многослойная запеканка из баклажанов и мясного фарша. Его готовят не только в Греции, разные народы привнесли в рецепт что-то свое: грибы, кабачки, картошку. Но мы возьмем самый традиционный вариант.
Мусака отлично идет с соусом дзадзики. Выговорить это трудно, а приготовить — легко.
МУСАКА ПО-ГРЕЧЕСКИ
- 400 г фарша
- 2 баклажана
- 2 томата
- 1 болгарский перец
- большая луковица
- 100 г твердого сыра
- 200 мл оливкового масла
Соус бешамель
- 100 г сливочного масла
- 2 столовых ложки муки
- 300 мл молока
- чеснок
- зелень
Соус дзадзики
- большой огурец
- 250 мл натурального йогурта
Креветки по-ланкийски
От европейской кухни переходим к восточной. Креветки по своему личному рецепту готовят Саша и Саша из Петрозаводска. Точнее, родом из Петрозаводска, сейчас ребята живут на Бали, до этого несколько лет провели на Шри-Ланке.
КРЕВЕТКИ В КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ
- 400 г крупных креветок
- растительное масло
- 50 г соевого соуса
- 1 лимон (лучше лайм!)
- чеснок
- корень имбиря
- сахар
- соль
- черный перец, красный перец
Особенность в том, что креветки не варят, а жарят. Готовится быстро, съедается мгновенно. Можно сразу приступать к готовке следующей порции.
Кофта от Будды
Большую котлету с зеленью будет готовить настоящий Иорданец Будда. Он уже несколько лет живет в Петрозаводске, учится в ПетрГУ на экономическом факультете, в магистратуре. Кроме того, Будда – куратор всех иорданских студентов в нашем университете. Всего их 110.
КОФТА С РИСОМ
- 700 г говяжьего фарша
- 6 куриных ножек
- 500 г длиннозерного риса
- приправа масала
- кунжутная паста
- томатная паста
- сметана
- лимон
- луковица
- чеснок
- петрушка
- огурец
Кофта подается с рисом и куриными ножками. Иорданцы любят поесть.
На сладкое
Печенье Снорка и кофе с солью
Идеальный десерт для праздничного застолья. Рецепт из сказочной – во всех смыслах – поваренной книги Муми-мамы. Кокосовое печенье и подсоленный кофе готовит дизайнер Алиса Булатова, помогает Муми-папа.
Снорк – один из друзей Муми-тролля, герой книг Туве Янссон. Умеет менять цвет, очень серьезный, любит порядок и проводить собрания. Мечтает придумать «вычислительную машину, такую, чтобы решала… что хорошо, а что дурно».
ПЕЧЕНИЕ СНОРКА
- 200 г кокосовой стружки
- 2 яйца
- стакан сахара
- Кофе с солью
молотый кофе
- молоко
- соль
- корица
- Муми-папа в качестве помощника
Печенье Снорка – идеальный новогодний десерт: готовится за 20 минут, так что силы на празднование точно останутся.
Рождественский ирландский пудинг «Гуди»
Русский из батона и масла приготовит бутерброд. А ирландец добавит молока и сделает хлебный пудинг. Блюдо простое и веселое – все, как любят на Изумрудном острове. Готовят преподаватели ирландских танцев, музыканты Елена Магницкая и Денис Козлов.
Гуди – это старинное блюдо, которое в Ирландии делают на Рождество.
ГУДИ
- ягоды
- 1/2 пачки масла
- 7-9 ломтиков батона
- взбитые сливки
- 2 ст. л. какао
- 3 стакана молока
- 2/3 стакана сахара
- корица
Гуди едят теплым или холодным. Горячий пудинг можно украсить ягодами – клубникой или ежевикой, а холодный – взбитыми сливкам или мороженым.
Канадский крамбл
Крамбл – пирог «наизнанку»: яблоками вниз, тестом кверху. Начинка кислая и мягкая, корочка, наоборот, сладкая и хрустящая. Все там, в Канаде, не по-русски.
Готовит канадец Ллойд Мартин. В Петрозаводске он преподает английский и французский, а сам изучает карельский. Живет на съемной квартире и готовит себе сам — даже привез из Канады любимую кулинарную книгу.
КАНАДСКИЙ КРАМБЛ
- 4-6 кислых яблок
- грецкий орех
- 150 г коричневого сахара / 50 мл кленового сиропа
- 100 г геркулеса
- 150 г сливочного масла
- 100 г муки
- корица
Ухватить кусок крамбла руками не получится — рассыпчатый. Поэтому раскладываем порции по тарелкам и вооружаемся вилкой или ложкой.
Для красоты
Для тех, кто не решился заменить оливье на мусаку, а холодец — на лохикейтто — новогодние украшения от фермера Саввы Леонтюка. Они будут уместны на любом столе.
УКРАШЕНИЯ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА
- яблоко
- груша
- виноград
- редис
- помидор
- зубочистки
- ножи
Лебедь, ежик, хризантемы и роза — с этим справится любая хозяйка.
«За калиткой. Кухня народов Карелии» — кулинарный проект интернет-телевидения «Сампо». Брусника с толокном, сибирские пельмени, хачапури и фаршированная рыба: пошаговые рецепты. Наши повара — русские и карелы, армяне и немцы, белорусы и японцы. Народы в Карелии живут разные.