Налоговая инспекция Петрозаводска выявляет незаконно сдающих квартиры граждан

Налоговая служба Петрозаводска разослала уведомления петрозаводчанам, которые сдают квартиры через сайт объявлений. В уведомлениях указано, что сдающие квартиры владельцы жилья должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Как рассказала заместитель начальника налоговой инспекции по Петрозаводску Татьяна Сазонова, такой метод работы с гражданами в этом году применен впервые. Специалисты провели мониторинг одного из сайтов и выявили около сотни граждан, которые, возможно, сдают квартиры, ведут предпринимательскую деятельность, получают прибыль и не платят налоги.

— Многие люди, сдающие в аренду жилье, декларируют доход, и проблем не возникает, но есть те, кто не хочет этого делать. С ними мы работаем, — сказала Татьяна Сазонова.

Налоговики проверят всех граждан, к которым пришли уведомления, через год — подали они декларацию или нет. Затем к тем, кто не зарегистрировался и не подал декларацию, будут приняты соответствующие меры налогового контроля.

В соответствии с налоговым кодексом, если гражданин не отчитался о доходах, то ему грозит штраф в размере 5 процентов от неуплаченной суммы налога.