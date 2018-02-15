“Надо любить людей”

Общественные приемы в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина проходят ежедневно. Их проводят члены штаба, в том числе – доверенные лица Анатолий Воронин и Наталья Вавилова. У последней – встречи с гражданами проходят несколько раз в неделю: за время работы в штабе Путина Наталья Ивановна поговорила уже с десятками людей.

Проходил прием у Натальи Вавиловой и сегодня. «Республика» пришла за час до его начала, чтобы узнать, что, по мнению Натальи Ивановны, представляет собой современный институт доверенных лиц кандидата в президенты.

– Мне оказана высокая честь быть доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. Я это понимаю только так. Это еще и огромная ответственность, потому что сегодня каждый человек, понимая свое предназначение в жизни, должен отвечать тем запросам, которые существуют в обществе. Я – представитель культуры. И для меня очень важно, чтобы моя работа была примером для людей, – начала Наталья Вавилова.

Наш собеседник во время разговора периодически посматривал на часы и спрашивал у секретаря штаба, точно ли приедет на прием пенсионерка из деревни Харлу. Наталья Ивановна волновалась: деревня отдаленная, и у женщины может не получиться выехать из дома, чтобы прийти на важную для нее встречу. Стало понятно, что Наталья Вавилова всем сердцем радеет за свое дело: прием граждан она действительно воспринимает как личный долг.

– Я очень рада, что могу разговаривать с людьми, выясняя проблемы, существующие в нашей жизни. Да, не все решается очень быстро, многое – постепенно и поэтапно. Поэтому узнавать, что волнует простых жителей – пенсионеров и молодежь – очень важно. Ведь только так можно улучшить нашу жизнь. И, конечно, нужно объяснить людям, что нельзя получить все и сразу. Это чрезвычайно ответственная задача.

Наталья Вавилова убеждена, что человек, выполняющий функцию доверенного лица, должен быть очень открытым и честным. В противном случае люди не будут доверять представителю кандидата в президенты, а значит – и самому кандидату. Сейчас, считает Наталья Вавилова, граждан стало гораздо сложнее обмануть: они видят неискренних людей сразу же и насквозь.

– Доверенное лицо – это тот, кто ответственен за свою работу, за семью и за свое государство. За свою страну – потому что все большое складывается из малого. И поэтому я считаю, что доверенное лицо должно быть человеком очень справедливым и очень внимательным. Нужно и любить людей, и любить работу, – отмечает Наталья Вавилова.

Наталья Ивановна уверена, что ей в жизни повезло: она всю жизнь работает в культуре, а это значит только одно – она служит людям.

– А еще для меня очень важно дарить людям прекрасное. Ведь искусство позволяет доставить людям удовольствие, радость, оно еще дарит возможность поразмышлять, посочувствовать, проникнуться произведениями.

На прием в избирательный штаб Владимира Путина к Наталье Вавиловой приходят очень разные люди – это и пенсионеры, и студенты, и молодые родители.

– Недавно ко мне пришли люди, которые усыновили ребенка-инвалида, – Наталья Ивановна делает долгую паузу. Признается, что многие приходят на прием с личными проблемами. Приносят фотографии детей и внуков, что-то рассказывают.

«Некоторым из них просто больше некому показывать эти фотографии, понимаете?»

И когда люди видят, что их слушают и слышат – им становится легче. А самой Наталье Ивановне — иногда очень тяжело.

– Очень многие истории людей меня трогают до слез. Они, как правило, касаются взаимоотношений в семье. Наверно, мы что-то где-то упустили в воспитании молодого поколения. Вероятно, государство много сил тратило на предоставление качественных услуг, а про общечеловеческое воспитание немного забыло. А ведь это очень важно. Из этого складывается любовь и к обществу, и к тому же государству. Сейчас многие даже не понимают, что самые дорогие люди – это родственники. Дети лишают квартир своих престарелых родителей, родители бросают своих малолетних детей. Грустных историй очень много. Члены штаба все их слушают. Общественные приемы – это в какой-то мере терапия души.

В то же время Наталья Вавилова отметила, что прием граждан в избирательном штабе нужен не только обычным людям, но и самим сотрудникам штаба. Это, уверена Вавилова, процесс взаимоинтересный.

– Членам штаба такие приемы нужны, чтобы понять, какими проблемами живет общество. Нам нужно знать их изнутри, чтобы определить, над чем конкретно и в первую очередь нужно работать органам власти, – считает Наталья Вавилова. – Но самое приятное в моей работе доверенным лицом то, что почти все после моего приема уходят с улыбкой и надеждой.

Ранее руководитель отдела по работе с обращениями граждан Марина Гуменникова сообщала, что люди активно приходят на прием в избирательный штаб Путина. Всего в него обратилось несколько десятков человек, большинство из них — захотели поговорить с членами штаба лично.

Отметим также, что в избирательных штабах других кандидатов в президенты России тоже ведется прием граждан. Так, например, по словам координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Беседного, в штабе Владимира Жириновского доверенные лица принимают людей ежедневно с 10.00 до 18.00. Люди, как сообщил Беседный, охотно пользуются этой возможностью.

А вот в избирательном штабе Ксении Собчак, по словам координатора Ивана Орлова, как таковой общественной приемной нет, однако сотрудники штаба активно общаются с гражданами. Как правило, люди просят передать какие-то личные просьбы Ксении Анатольевне. Кроме того, в карельском избирательном штабе Собчак пока что нет доверенных лиц: они еще не зарегистрированы, по словам Орлова, работа в этом направлении ведется. Координатор отметил, что основная задача штаба Собчак – агитационная работа и работа с волонтерами.

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина работает ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме № 10 по улице Энгельса. Контактный телефон – 44-50-52.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.