На выборы — с плакатом

С 23 февраля до 5 марта Общероссийский народный фронт разыгрывал конкурс плакатов «День выборов» в масштабах всей страны. Участие приняли более шести тысяч человек. Львиную долю плакатов о том, что значат выборы главы государства для людей, нарисовали дети – школьники прислали на федеральный конкурс 4875 плакатов.

— Это здорово, что подростки проявили интерес к такому непростому виду графики, как плакат. С одной стороны, плакаты окружают нас повсюду – мы ежедневно видим их на улицах, но в основном это реклама товаров или анонсы каких-либо событий. Политический плакат встречается реже, как правило, перед выборами. А наш творческий конкурс предложил участникам создать плакат, который, будучи социальной рекламой, призывает повысить гражданскую активность жителей страны на предстоящих президентских выборах, а не агитировать за кого-либо. От решения каждого из нас в конечном итоге зависит наше будущее, — рассказала «Республике» сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.

Из присланных на всероссийский конкурс плакатов российское жюри отобрало 50 лучших работ. С ними можно ознакомиться до 18 марта в Москве в Музее современной истории России. Карелия отослала 41 работу. К сожалению, ни одна из них не попала в топ-50 всероссийского конкурса. Зато эксперты отобрали лучшие 18 работ и организовали выставку в Музее ИЗО нашей республики. Экспозиция получила название «Россия, устремленная в будущее».

— Сегодня очень важно приобщиться к тому, чем живет наша страна, найти свое место, свою роль в жизни своей страны, — заявила на открытии выставки Наталья Вавилова, директор Музея ИЗО Карелии, доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. — Вы должны прекрасно понимать, что этот конкурс – не агитация за кого-то. И не против кого-то. Этот конкурс – за важное событие в жизни страны. Поэтому задача перед участниками стояла сложная – сориентироваться на то, что такое выборы. Например, есть замечательная работа ребят из кадетского корпуса, в которой они интересно подошли к идее выборов: они написали на руках «Выборы 2018». То есть люди голосуют руками, опускают бюллетень руками. Это очень символично.

Наталья Вавилова. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Выставка плакатов в музее ИЗО Карелии. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

— Мы сделали этот плакат благодаря нашим педагогам-организаторам. Это очень активные люди. Мы считаем, что руки на плакате раскрывают весь наш замысел. От выбора россиян зависит наше будущее, будущее наших товарищей, всех, кто пока не может голосовать. И мы этими руками притягиваем тех, кто не хочет идти голосовать, — рассказал нам один из авторов плаката, шестиклассник Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского Ефим Золотов.

— Мой учитель по рисованию в школе № 48 имени Балакирева Галина Юрьевна Рахова предложила мне участвовать в этом конкурсе, — рассказала другая участница выставки, восьмилетняя Валерия Симакова. — Я, конечно, согласилась, потому что я тоже понимаю, что президента нужно выбирать, что если человеку не нравится президент, он может выбрать себе другого.

Ефим Золотов. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Работа кадетов корпуса имени Александра Невского. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Валерия Симакова. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

— Каким должен быть хороший плакат? Прежде всего плакат должен быть информативным, — считает Анна Лопаткина. — Люди должны мгновенно считывать сообщение – и задача художника заключается в том, чтобы представить идею плаката в максимально понятной форме. Неслучайно самыми популярными словами, которые использовали авторы плакатов, стали слова «выбор», «будущее», «голосуем» и «выбирай». А среди основных образов, встречающихся в работах, — ладони и руки, символизирующие выбор и единство, Кремль или Кремлевская стена, флаги и ленты в цветах российского флага – как традиционные символы России, а также образы будущего, отраженные в детских лицах.

Лучшие плакаты карельских участников будут представлены в Музее изобразительных искусств нашей республики до 19 марта. В экспозиции выставки — работы воспитанников петрозаводской детской школы искусств им. М.А. Балакирева, петрозаводского лесотехнического техникума, специализированной школы искусств, Петровской школы, индустриального колледжа, Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского и Петрозаводского президентского кадетского училища.