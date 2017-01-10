На улицу с котом

— А куда мне идти? Некуда. Мебель отберут, буду с котом в коридоре где-нибудь жить или на улице, — строит планы на следующий день Сергей Кривошлык.

На руках у Сергея есть все бумаги, обязывающие его покинуть квартиру, которая не является его собственностью. Он рассказал, что не хотел получать эти уведомления, но однажды приставы поймали его, надели наручники и силой привезли на улицу Красную, в карельский офис ССП. Там при понятых ему вручили документы на выселение.

Сергей Кривошлык раньше жил в Беломорске, зарабатывал тем, что перегонял машины из Германии, трудился на стройках — накопил денег за долгие годы работы. В 2006 году решил перебраться в столицу Карелии. Ему понравились красивые новостройки на улице «Правды».

Он заключил с ООО «САНА» договор на покупку однокомнатной квартиры в расчете 35 тысяч рублей за квадратный метр и должен был заплатить за нее 1 миллион 260 тысяч. Из этой суммы он успел выплатить 1 миллион 190 тысяч и оставался должен всего около 70 (!) тысяч по договору рассрочки платежа. Потом, как объяснил Сергей, по непонятным причинам его вызвали в офис компании.





— Через несколько месяцев меня вызвали в компанию «САНА» и предъявили мне стоимость 1 миллион 733 тысячи! А через два месяца меня вновь пригласили в эту компанию, и стоимость квартиры выросла до 2 миллионов 133 тысяч рублей — они «включили» проценты по долгу.

Сергей Кривошлык сообщил о том, ему предъявили различные дополнительные соглашения, которые обязывали его выплачивать деньги, но, по его словам, подписи в бумагах были поддельные. Эти факты были доказаны тремя почерковедческими экспертизами, рассказал мужчина.

Суды он все равно проиграл, а потом вдруг грянуло решение Верховного суда по отмене всех предыдущих решений, и Сергей облегченно выдохнул…

Однако машина правосудия вновь втянула его в свои жернова. Дело вновь вернули на рассмотрение, и повторную тяжбу мужчина проиграл, как и десятки других людей, которые купили жилье у этой компании. Причем в отличие от Сергея многие семьи приобретали квартиры в рассрочку в валюте. И когда рухнул рубль, сумма платежей у них выросла в разы.

Прошлым летом жители Петрозаводска, которые считают себя пострадавшими от действий компании «САНА» и ее аффилированных структур, пытались встретится с председателем Следкома России Александром Бастрыкиным. Руководитель ведомства приезжал в Петрозаводск во время трагических событий на Сямозере. Было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Как сообщили в Следственном комитете, дело еще в стадии расследования.

Но Сергею это не интересно, он думает, где проведет следующую ночь.