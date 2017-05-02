На уборку становись!

29 апреля прошел Всероссийский экологический субботник. Жители Карелии тоже вышли на улицы, в парки, скверы и во дворы. В поселке Новая Вилга Прионежского района уборкой не ограничились. Местные жители посадили в центре поселка деревья и кустарники. Озеленение – часть большого проекта по развитию Новой Вилги.

— Мы в марте обратились к Артуру Олеговичу (Парфенчикову — прим. ред.) через социальные сети с просьбой предоставить нам посадочный материал. И вот буквально через неделю мне из местной администрации позвонили и попросили уточнить количество саженцев и их наименование, — рассказал организатор субботника Кирилл Няппинен.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

К посадке деревьев присоединился и руководитель региона. После врио главы Карелии отправился на уборку парка у Вечного огня в Петрозаводске. В ней участвовали члены республиканского правительства и сотрудники администрации главы региона. Многие пришли с детьми.

Парфенчиков призвал всех жителей республики выйти на субботники.

— Понятно, что это дело не одного дня. Мы, конечно, выбрали один знаковый день, чтобы собраться, но вообще-то мы объявили месячник чистоты. Мы должны за ближайший месяц все почистить и убрать, чтобы к лету мы могли нашу республику презентовать как регион очень высокой культуры, — заявил врио главы Карелии.

Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов

Преподаватели и студенты и железнодорожного колледжа доказали, что бороться за чистоту можно творчески. Они привели в порядок площадку рядом с учебным заведением, на которой установлен памятник Сергею Кирову. Для этого организаторы субботника устроили квест: участники искали жетоны, которые потом меняли на призы. Артур Парфенчиков оценил результаты уборки и призвал всех, кто еще не успел это сделать, выйти на субботники.

Соцсети в праздничные выходные пестрили фотографиями с субботников. На уборку вышли жители всех районов Карелии и представители некоторых органов власти и общественных движений.