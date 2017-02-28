На реставрацию Благовещенского собора в Кеми Роснефть потратит 100 миллионов

Сразу два храма реставрируются в Кеми. Деревянный Успенский собор — ровесник Успенской церкви в Кижах, а каменный Благовещенский открыл свои двери в 1903 году.

Работы на эти двух объектах, равно как и реставрация Варваринской церкви, перевезенной из деревни Яндомозеро в Типиницы, определены в качестве приоритетных направлений в работе недавно созданного Госкомитета по охране объектов культурного наследия.

По словам председателя комитета Юлии Алиповой, в этом году работы на Благовещенском соборе будут завершены. Финансирует реставрацию Роснефть, вложившая на эти цели 100 миллионов рублей.

Данные средства касаются лишь реставрации здания без внутреннего убранства. На данный момент службы ведутся в подземной части храм, где расположен Никольский престол. Когда начнется богослужение, в госкомитете сказать затруднились, однако отметили, что переговоры с церковью по этому поводу ведутся постоянно.