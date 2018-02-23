На подъезде к аэропорту «Петрозаводск» временно ограничат движение

24 февраля по мосту через реку Шуя на подъезде к аэропорту Петрозаводска временно ограничат движение для всех видов транспорта. Об этом сообщает Упрдор «Кола».

Ведомство сообщает, что ограничение будет действовать с 8.00 до 9.00 часов и с 12.00 до 13.00 часов по временному мосту через реку Шуя на третьем километре подъезда к аэропорту «Петрозаводск». Причина – демонтаж балок пролетного строения основного моста.

Упрдор «Кола» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать эту информацию при планировании поездок.