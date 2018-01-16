На острове Кижи ликвидируют одноименную деревню 16 века

На острове Кижи ликвидируют деревню 16 века. С инициативой ликвидировать одноименный с островом населенный пункт выступило руководство музея. Как следует из пояснительной записки, которую направили на рассмотрение депутатам Законодательного собрания Карелии, когда-то на острове было 12 деревень. Однако со временем большинство из них исчезли. Последний житель ликвидируемой деревни Кижи уехал в 1971 году. В настоящее время на территории бывшей деревни находится экспозиция всемирно известного музея.

Как сообщил Александр Федотов, глава Великогубского сельского поселения, куда формально входит деревня Кижи, деревня ликвидируется, чтобы избежать путаницы в Федеральной информационной адресной системе.