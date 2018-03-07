На финишной прямой

За 10 дней до выборов на встречу с волонтерами избирательного штаба кандидата в президенты страны Владимира Путина в очередной раз пришел ректор ПетрГУ, доверенное лицо этого кандидата Анатолий Воронин. На вопрос журналистов: «На какие темы поговорите?» активисты ответили: «На встречах с Ворониным всегда берем самый широкий круг тем, он у нас человек интересный».

Однако финальный этап предвыборной гонки диктовал свои условия – в основном говорили о планах на предстоящие 10 дней.

— Впереди 8 Марта, хотелось бы поздравить наших женщин, — отметил волонтер Дмитрий Артёменко. – Но поскольку сейчас любая открытка от нас может считаться подкупом избирателей, поступило предложение прочесть в общественных местах, на улице стихи. Я надеюсь, наши волонтеры не постесняются. На выходных планируем еще съездить в общественный приют, в воскресенье соберемся с волонтерами, поможем, элементарно выгуляем собак. На следующей неделе хотели бы сходить в дом ветеранов на Комсомольском проспекте. Сейчас стоит вопрос, как мы им можем помочь.

Кроме того, волонтеры разрабатывают план флешмоба «За честные выборы». По словам Артёменко, активистам штаба важно показать людям – приходите 18 марта и голосуйте – выборы пройдут честно. Анатолий Воронин предупредил, что и штабу в целом, и волонтерам в частности крайне важно соблюсти все нормы выборного законодательства. Активисты уверили, что проходят необходимые инструктажи. Так, добровольцы-наблюдатели, которые от штаба кандидата Путина будут следить за ходом голосования на избирательных участках, проходят тренинги в Общественной палате Карелии.

— У нас остаются 10 дней, мне хотелось, чтобы вы, кроме обычной агитационной работы, еще разговаривали с друзьями, родственниками, призывали их прийти на выборы и поддержать нашего кандидата. Не нужно думать, что президента выберут без меня. Это как раз тот случай, когда кандидату принципиально важна наша поддержка. Абсолютно убежден в этом, — заявил Анатолий Воронин.

Сам ректор госуниверситета последние дни основную поддержку кандидату в президенты России Владимиру Путину оказывает во время радио- и телевизионных дебатов. Насмотревшись федеральных телеканалов, где кандидаты не гнушаются посылать друг другу матерный адрес и плескаться водой, волонтеры поинтересовались, как проходят дебаты по-петрозаводски. Анатолий Воронин убедил собравшихся, что местные эфиры проходят куда менее агрессивно, а главное – полезно.

— Есть вещи, которые оппоненты говорят правильно. И наш кандидат никогда не говорил, что у нас в стране все великолепно. Он говорит: вот тут у нас хорошо, а здесь пока плохо. Тот же пример с реорганизацией медицинского обслуживания на местах. В послании президент сказал, что слишком увлеклись оптимизацией, уже и ФАПов нет в деревне. Но проблема оппозиции только в одном: они не хотят видеть ничего позитивного – только негатив, — ответил на вопрос Анатолий Воронин.

Следующий вопрос был ожидаем: «Как относится доверенное лицо кандидата Путина к тому, что тот отказался от участия в дебатах?»

— Абсолютно правильное решение. Представляете себе, чтобы президент, главнокомандующий, на две недели бросил работу, чтобы ходить утром и вечером на дебаты? Второе. Отказавшись от дебатов, он фактически освободил эфирное время для других кандидатов, — отметил Анатолий Воронин.

Были и неожиданные вопросы. Например, один из активистов спросил Анатолия Воронина, почему в избирательной кампании в Карелии и Петрозаводске не участвуют звезды эстрады, телевидения. Ректор ответил: потому что незачем, и без этого работаем хорошо. Например, карельский избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина – девятый в стране по количеству волонтеров (220 человек).

— Я так понимаю, что это означает, что по социологическим опросам у нас ситуация нормальная, — отметил Анатолий Воронин. — Кроме того, мы это скорее воспринимаем как доверие к штабу. По числу волонтеров, мы уже говорили, мы девятые, а по работе с информацией – чуть ли не в первой пятерке в стране. Поэтому скорее это оценка «хорошо». Штаб работает эффективно.

В финале встречи собравшиеся задались вопросом, как продолжить общение после выборов 18 марта. Понятно, в случае победы речь пойдет не только об общении, но и о работе – предвыборную программу нужно выполнять. Но и в дружеских встречах заинтересованность в штабе есть.

— Здесь собрались люди, объединенные одной темой. И очень не хочется, чтобы мы 19 марта все бросили и разошлись. Давайте подумаем, как мы можем продолжить свое общение, — сказал Анатолий Воронин.

— Например, после 18 марта мы планируем поездку в Москву, чтобы поделиться с другими волонтерами впечатлениями, опытом. Конечно, надеемся встретиться с нашим кандидатом, — отметили петрозаводские добровольцы.

Кроме того, прозвучали предложения вместе посетить матчи чемпионата мира по футболу, подискутировать в «Точке кипения», отдохнуть и позаниматься в студенческом лагере «Шотозеро».

Напомним, избирательный штаб кандидата в президента Владимира Путина открыт ежедневно с 10:00 до 19:00 в доме № 10 по улице Энгельса. Здесь работает волонтерское движение, тут же проводятся ежедневные приемы граждан. Контактный телефон — 44-50-52.

На финише президентской избирательной кампании наращивают темпы работы с волонтерами избирательные штабы других кандидатов на пост главы государства. Так, в штабе Владимира Жириновского, по словам координатора регионального отделения ЛДПР Евгения Беседного, продолжают наращивать число волонтеров. По задумке, их должно быть не менее 10 человек в каждом районе Карелии. Более пристальное внимание карельское отделение ЛДПР уделяет набору наблюдателей на избирательных участках.

В избирательном штабе кандидата в президенты Павла Грудинина волонтеры в день выборов будут работать наблюдателями.

— Мы планируем закрыть все избирательные участки в Петрозаводске и районных центрах. Сейчас волонтеры занимаются распространением агитационных материалов в поддержку Павла Грудинина, а также ведут работу в соцсетях, — рассказала «Республике» доверенное лицо кандидата Павла Грудинина Наталья Захарчук.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Главу государства изберут на шестилетний срок.