На автовокзале сообщили о восстановлении междугороднего сообщения

Автобусное междугороднее сообщение в Карелии на сегодня удалось восстановить почти полностью. Напомним, проблемы возникли 10 июня, когда перевозчики, подконтрольные петербургским бизнесменам, отказались выходить на маршруты.

Эти компании обслуживали междугородние рейсы из карельской столицы в Кемь, Сегежу, Костомукшу, Сортавалу, Лахденпохью, Вяртсиля.

Как сообщили в диспетчерской автовокзала, на сегодня удалось восстановить движение по всем направлениям, кроме Лахденпохьи. Туда автобусы начнут курсировать с завтрашнего дня.

Между Петрозаводском и Костомукшей пока курсирует только один автобус. Второй рейс будет запущен с 15 июня.