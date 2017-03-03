МВД рассказало о легенде учений, которые проходили в Петрозаводске

Учения, проводившиеся с 27 февраля по 2 марта проходили с участием различных правоохранительных структур Карелии, сообщили в республиканском МВД.

По легенде учений, на стадионе «Спартак» неизвестные лица подорвали бомбу. Силовикам требовалось эвакуировать людей, обследовать территорию стадиона, обезвредить еще одно взрывное устройство.

Полицейский-кинолог со служебной собакой обследовал спортивный объект и обнаружил подозрительный предмет. Представители взрывотехнического подразделения обезвредили взрывное устройство с поражающими элементами.

Благодаря скоординированной работе нескольких ведомств, все подозреваемые в теракте вместе с пособниками были задержаны.

Напомним, что ранее появлялась информация о взрыве, произошедшем на стадионе «Спартак» в рамках учений, а также маневрах военного вертолета в районе стадиона. Отметим, что по информации МВД, эвакуацию людей отрабатывали в том числе и с помощью авиации.