МВД открыло вакансию участкового в Петрозаводске

Управление МВД по Петрозаводску приглашает кандидатов на должность участкового уполномоченного полиции. Соискателями могут стать мужчины от 18 до 35 лет, прошедшие военную службу и годные по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам. Образование требуется высшее или среднее профессиональное.

При приеме стажера на должность ему будут платить 18 тысяч рублей без учета северных надбавок. По окончании стажировки соискателю присвоят звание младшего лейтенанта и начнут платить 30 тысяч рублей плюс северные надбавки.

Участковому также положен полный социальный пакет, возможность получения высшего юридического образования в вузах системы МВД, бесплатное обмундирование, ежегодный отпуск, оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно один раз в год, медицинское и санитарно-курортное обслуживание.

Подробную информацию о вакансии можно узнать в отделе кадров по адресу: Петрозаводск, Курганский проезд, 6, кабинеты 301 и 327. При себе нужно иметь паспорт, военный билет, документ об образовании и характеризующие материлы. Телефоны: 715-437, 739-334.