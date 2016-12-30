МВД научило россиян выбирать алкоголь

МВД подготовило памятку по выбору алкогольных напитков, ее ведомство опубликовало на своем сайте. В нем, в частности, рассказывается, как отличить контрафактную спиртосодержащую продукцию от подлинной.

— Поддельный алкоголь может содержать метанол — метиловый, или древесный спирт. Еще его называют техническим. Это страшный яд! Именно от него люди умирают или становятся инвалидами, — сообщается в документе.

Признаками контрафакта может являться следующее: отсутствие информации о литраже на дне бутылок, низкое качество печати этикеток или наличие опечаток в маркировке крышек.

Сотрудники МВД в памятке настаивают, что легальный алкоголь не продается ночью, в интернете, в ларьках или с рук. И уж тем более не продается он в пластиковых канистрах.

На бутылках с легальным, сертифицированным алкоголем должны быть федеральные специальные или акцизные марки. При покупке нужно обращать внимание на действия продавца: он должен отдельно сканировать штрихкоды с ФСМ или AM.