МВД Карелии проводит проверку комментария в соцсети полицейского из Беломорска

Правоохранительные органы опровергли информацию о том, что страж порядка уже наказан.

Министерство внутренних дел Карелии опровергает размещённую в СМИ информацию о наказании сотрудника полиции в Беломорске.

«В настоящее время в ОМВД России по Беломорскому району только ещё проводится проверка по заявлению одного из родителей подростка по факту размещения в социальной сети комментария сотрудника полиции. В ходе проверки будут объективно и всесторонне изучены материалы и по окончании принято решение в соответствии с законодательством. До окончания проверки говорить о её результатах — преждевременно», — пишет пресс-служба МВД Карелии.

Напомним, полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку сотрудника МВД из Беломорска, который сделал замечание в соцсети подросткам. Последние в вызывающих позах сфотографировались возле памятника Великой Отечественной войны. Матери одного из детей это не понравилось, и она пожаловалась начальству полицейского.

 

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Абзац
  • Кристофор Колумб с Америки.

    Я за полицейского,какой молодец. Пожалуйста, не трогайте его ….подростков надо воспитывать.

    • Евгений

      «Не пытайтесь воспитывать детей, они всё-равно вырастут похожими на вас. Лучше воспитывайте себя.» Жаль не помню автора… Но как никогда эта мысль подходит под ситуацию. Полицейский — молодец!

  • М.Д.

    Последние в вызывающих позах сфотографировались возле памятника Великой Отечественной войны.
    Не то что возле памятника, они залезли на памятник