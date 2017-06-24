МВД Карелии проводит проверку комментария в соцсети полицейского из Беломорска

Министерство внутренних дел Карелии опровергает размещённую в СМИ информацию о наказании сотрудника полиции в Беломорске.

«В настоящее время в ОМВД России по Беломорскому району только ещё проводится проверка по заявлению одного из родителей подростка по факту размещения в социальной сети комментария сотрудника полиции. В ходе проверки будут объективно и всесторонне изучены материалы и по окончании принято решение в соответствии с законодательством. До окончания проверки говорить о её результатах — преждевременно», — пишет пресс-служба МВД Карелии.

Напомним, полицейские со всей России устроили флешмоб в поддержку сотрудника МВД из Беломорска, который сделал замечание в соцсети подросткам. Последние в вызывающих позах сфотографировались возле памятника Великой Отечественной войны. Матери одного из детей это не понравилось, и она пожаловалась начальству полицейского.