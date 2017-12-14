Новый мост в Соломенном открыли для транспорта

Соломенский мост официально открыли для автотранспорта. Первые машины двинулись по переправе сегодня утром, а днем на объекте побывали глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

Последним этапом работ стало подключение моста к электроэнергии. Теперь его освещают фонари, а транспортный поток регулируют светофоры с контроллерами, которые позволяют менять интервалы движения в зависимости от трафика.

— Мост полностью соответствует всем требованиями, предъявляемым к судам, — рассказал директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус. – Сейчас самая высокая вода, поэтому мост поначалу казался слишком высоким, и люди думали, что ездить будет неудобно. Но мы видим, что машины ездят, надо просто четко соблюдать правила.

С этим, по словам директора завода, сегодня уже были проблемы: мост однополосный, поэтому движение на нем реверсивное. Некоторые водители об этом не знали и пытались проехать на красный. В остальном никаких трудностей с движением по переправе не было.

В ближайшие полтора месяца мост будет работать в режиме опытной эксплуатации, рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

— Мост строило наше местное предприятие, и мы до февраля будем мониторить ситуацию, — пояснил он. – Если будут возникать какие-то недостатки, мы тут же их будем исправлять. По контракту мы будем окончательно принимать судно в феврале, и оплата работ будет в феврале.

При этом мост уже сейчас абсолютно безопасен и для пешеходов, и для водителей, подчеркнул глава региона. По нему могут двигаться любые транспортные средства, включая самые большие туристические автобусы, которые смогут проехать по понтону к Ботаническому саду и горнолыжному курорту в Ялгоре.

Пешеходную зону спроектировали удобной: покрытие из краски с песком сделало тротуар нескользким и безопасным для людей. Такую технологию, рассказал Артур Парфенчиком, применяют на судах, палубу которых заливает водой.

— Конечно, это не идеальный мост, когда-нибудь хотелось бы увидеть здесь стационарный, — заключил глава региона. – Но на ближайшие годы это хорошее решение проблемы транспортной доступности Соломенного. Кроме того, наш завод получил новую компетенцию. У нас есть партнеры на севере, и мы надеемся, что сможем поставлять такие конструкции в другие регионы.

Тем временем военные начали демонтировать временную переправу через Логмозерский пролив. По словам Ирины Мирошник, окончательно ее уберут уже завтра.

— Мы благодарим Минобороны России за то, что они выручили нас в этот переходный период и у нас было бесперебойное транспортное сообщение. Объезд в 80 километров был бы нереален для петрозаводчан, — отметила глава карельской столицы.