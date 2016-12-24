Москва выделит Карелии 200 миллионов на льготные лекарства и компенсации медработникам

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал два распоряжения, согласно которым регионы получат финансовую помощь по выплатам компенсаций медицинским работникам, а также на покупку льготных лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для детей-инвалидов.

Так, согласно федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании», на единовременные компенсации медработникам Карелии Москва выделила 10,8 миллиона рублей. Значительно большую сумму – почти 187 миллионов – нашей республике досталась на покупку льготникам лекарств и различных медицинских изделий, а также на лечебное питание, по закону полагающееся детям-инвалидам.