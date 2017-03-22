Мошенники пытались обмануть пожилую женщину, пугая ее страшной болезнью

Мошенники изобретают все новые способы обманывать людей. Так, пожилой жительнице Петрозаводска позвонил неизвестный, который представился врачом поликлиники и сообщил, что пришли результаты анализов, они очень плохие, нужна срочная операция. Злоумышленник заявил женщине, что операция платная, ей нужно пойти в банк и снять деньги.

Женщина действительно недавно сдавала анализы, поэтому она испугалась и пошла в банк. По дороге злоумышленник позвонил еще раз и предупредил, чтобы она не рассказывала работникам банка о цели снятия денег. Петрозаводчанка насторожилась и решила проконсультироваться с заведующей банком, которая объяснила ей, что это мошенничество.

Напомним, ни одно медучреждение не будет решать серьезные вопросы по телефону. Врачи никогда не требуют денег, в том числе на операции. Все платные медицинские процедуры оплачиваются через кассу.