Молодые учителя в районах Карелии будут получать доплату в тысячу рублей

Молодые учителя, которые работают в сельских школах Карелии, будут получать ежемесячную надбавку к зарплате — одну тысячу рублей. Об этом сегодня объявила на заседании правительства Карелии министр финансов Ирина Ахокас.

— Субсидия на доплату молодым специалистам образовательных организаций — это новация бюджета на 2017 год, — сообщила Ирина Ахокас.

Как пояснил министр образования Карелии Александр Морозов, молодые специалисты учреждений образования на селе будут получать надбавку с января 2017 года, в то же время в документе не определено, кого именно считать молодым специалистом.