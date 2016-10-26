Молодые учителя в районах Карелии будут получать доплату в тысячу рублей

Эта ежемесячная надбавка введена для молодых специалистов образования на селе по инициативе главы Карелии.

Молодые учителя, которые работают в сельских школах Карелии, будут получать ежемесячную надбавку к зарплате — одну тысячу рублей. Об этом сегодня объявила на заседании правительства Карелии министр финансов Ирина Ахокас.

— Субсидия на доплату молодым специалистам образовательных организаций — это новация бюджета на 2017 год, — сообщила Ирина Ахокас.

Ирина Ахокас

Ирина Ахокас, министр финансов РК/Фото: Николай Смирнов.

Как пояснил министр образования Карелии Александр Морозов, молодые специалисты учреждений образования на селе будут получать надбавку с января 2017 года, в то же время в документе не определено, кого именно считать молодым специалистом.

 

Общество   /   ,
История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • kva

    50 центов в день — хорошие деньги! Уверен, что уже завтра молодые педагоги ломанутся в сельские школы.