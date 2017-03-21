Молодежь Петрозаводска устроит танцевальный флешмоб возле ПетрГУ

24 марта в 15:30 на площадке у входа в главный корпус ПетрГУ (проспект Ленина, 33) пройдет танцевальный флешмоб, посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства по делам молодежи.

Флешмоб, в котором должны поучаствовать около ста человек, пройдет под девизом «До встречи на фестивале». Участниками акции станут все, кто подал заявку.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в октябре 2017 года в Сочи. Заявку на участие в качестве волонтера можно подать до 31 марта на сайте фестиваля.