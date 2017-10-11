Молодежь Карелии бесплатно обучат предпринимательству в бизнес-школе

31 октября в Петрозаводске стартует бизнес-школа «Ты – предприниматель». Участвовать могут старшеклассники, студенты, желающие открыть собственное дело, начинающие и действующие молодые предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет.

Власти подчеркивают, что лекции, семинары, мастер-классы и тренинги будут полезны и совсем начинающим, и уже работающим предпринимателям.

Студентам расскажут про финансовый менеджмент и выбор системы налогообложения, методы эффективного маркетинга, юридическую защиту прав предпринимателей при проверках контрольно-надзорных органов и методы проектного управления.

В процессе обучения будут задействованы преподаватели и специалисты ПетрГУ и Центра поддержки предпринимательства Карелии, сертифицированные бизнес-консультанты, использующие интерактивные методы тренингов «Азбука предпринимательства» и «Школа предпринимательства. Консультантами станут сотрудники карельского минэка, Корпорации развития и Торгово-промышленной палаты.

Участникам программы, успешно выполнившим требования учебного плана, будут выданы именные сертификаты. Зарегистрироваться можно на сайте.