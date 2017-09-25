Молодая учитель из Петрозаводска борется за звание лучшей в России

Учитель английского языка из петрозаводской школы № 2 «Источник» Надежда Агеева представляет Карелию на всероссийском конкурсе «Учитель года». Финал проходит с 24 сентября по 5 октября в Сочи.

Надежда Агеева участвует в конкурсе под девизом Non scholae, sed vitae discimus («Не для школы, а для жизни мы учимся»).

— Работа в школе — мое призвание. Считаю важным, что могу помочь юному таланту раскрыться, имею возможность творить и развиваться сама, ищу вместе с учениками ответы на сложные вопросы, которые ставит Жизнь, — рассказала конкурсантка о своем педагогическом кредо в конкурсной анкете.

Поддержать учителя их Карелии можно в соцсетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники».

В ходе финала участникам предстоит пройти несколько испытаний: провести методический семинар, открытый урок, мастер-класс, презентовать образовательный проект.

Торжественная церемония награждения победителей и закрытия конкурса пройдет в московском Кремле в День учителя 5 октября.