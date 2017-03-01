Модель Солнечной системы появится на площади Гагарина

Мэрия Петрозаводска выбрала победителя конкурса проектов по благоустройству пространства напротив железнодорожного вокзала.

Мэрия Петрозаводска выбрала победителя конкурса проектов по благоустройству площади Гагарина. Как сообщили в пресс-центре администрации, победителями признаны Александр Ким и Алексей Скрипицын.

Проект основывается на том, что площадь названа в честь первого космонавта Земли. На площади предлагается установить скульптурно-пространственную модель Солнечной системы.

В центре композиции расположится модель Солнца, на некотором расстоянии от которого установят модели восьми планет. Планеты будут представлять собой гранитные полированные шары разных диаметров, их латунные «орбиты» будут вмонтированы в гранитную поверхность покрытия площади.

В композицию вошли также символы водопада, леса и камня. От Солнца, судя по эскизам, отходит водопад, вверх по которому движутся рыбы, задуманные авторами как символ продолжения жизни на Земле. Предполагаемая высота композиции – 2,5 метра.

— Все элементы скульптурной композиции, светильников, зеленых насаждений и скамеек располагаются по разным условным радиусам от центра площади. Благоустройством предложено мощение с применением разных сортов гранита. «Рассыпанные звезды» нашли свое отражение в декоративной плитке: латунная вставка «орбит планет», тротуарные встраиваемые светильники разных диаметров, светодиодная круглая брусчатка, рельеф в гранитном мощении.

Установки встроенного ландшафтного освещения в поверхности площади и шарообразные светильники около зеленых насаждений придадут театральность пространственно-скульптурной композиции. Предполагается установить разноцветные встроенные светильники у оснований всех гранитных и металлических шаров для их подсветки и авторские скамьи и урны из искусственного камня и металла, отвечающие стилю космоса и Карельского края, — отметили в пресс-центре мэрии.

Главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов в комментарии «Республике» отметил, что сам участвовал в конкурсе, однако комиссия выбрала другой проект. Победивший проект он оценивает положительно.

Победителям конкурса вручат диплом и ценный подарок от спонсора, участники получат благодарственные письма. Когда начнется реализация проекта, пока не сообщается.

 

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Абзац
  • В.И.

    Столица Карелии и Солнечная система(«космическая тема»). Какая взаимосвязь, кроме имени площади?… Как они могут сочетаться?… Привокзальная площадь(а именно так она и должна называться) — парадный вход для приезжающих гостей и их должно встречать то, что присуще Карелии. А не что-то абстрактное. В таком случае лучше уж Биг-бен оставить.