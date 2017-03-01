Модель Солнечной системы появится на площади Гагарина

Мэрия Петрозаводска выбрала победителя конкурса проектов по благоустройству площади Гагарина. Как сообщили в пресс-центре администрации, победителями признаны Александр Ким и Алексей Скрипицын.

Проект основывается на том, что площадь названа в честь первого космонавта Земли. На площади предлагается установить скульптурно-пространственную модель Солнечной системы.

В центре композиции расположится модель Солнца, на некотором расстоянии от которого установят модели восьми планет. Планеты будут представлять собой гранитные полированные шары разных диаметров, их латунные «орбиты» будут вмонтированы в гранитную поверхность покрытия площади.

В композицию вошли также символы водопада, леса и камня. От Солнца, судя по эскизам, отходит водопад, вверх по которому движутся рыбы, задуманные авторами как символ продолжения жизни на Земле. Предполагаемая высота композиции – 2,5 метра.

— Все элементы скульптурной композиции, светильников, зеленых насаждений и скамеек располагаются по разным условным радиусам от центра площади. Благоустройством предложено мощение с применением разных сортов гранита. «Рассыпанные звезды» нашли свое отражение в декоративной плитке: латунная вставка «орбит планет», тротуарные встраиваемые светильники разных диаметров, светодиодная круглая брусчатка, рельеф в гранитном мощении. Установки встроенного ландшафтного освещения в поверхности площади и шарообразные светильники около зеленых насаждений придадут театральность пространственно-скульптурной композиции. Предполагается установить разноцветные встроенные светильники у оснований всех гранитных и металлических шаров для их подсветки и авторские скамьи и урны из искусственного камня и металла, отвечающие стилю космоса и Карельского края, — отметили в пресс-центре мэрии.

Главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов в комментарии «Республике» отметил, что сам участвовал в конкурсе, однако комиссия выбрала другой проект. Победивший проект он оценивает положительно.

Победителям конкурса вручат диплом и ценный подарок от спонсора, участники получат благодарственные письма. Когда начнется реализация проекта, пока не сообщается.