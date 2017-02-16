Митрополит Константин поздравил Парфенчикова с назначением на пост врио главы Карелии

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил Артура Парфенчикова с назначением на должность врио главы республики. Текст поздравления появился сегодня днем на сайте епархии.

— Оказанное Вам доверие свидетельствует о высокой оценке государственным руководством Ваших прежних трудов. Уверен, что богатый административный опыт, накопленный Вами за предыдущие годы работы, будет способствовать гармоничному развитию вверенного Вашему попечению региона, — отметил владыка.

Митрополит Константин также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество руководства республики и православной церкви. Оно, по мнению владыки, будет способствовать созиданию мира и согласия, сохранению духовного и культурного наследия.

— Желаю Вам душевной и телесной крепости, помощи Божией и благословенных успехов на ответственном поприще служения отечеству, — написал митрополит в конце послания.