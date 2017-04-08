Митинг солидарности в борьбе с терроризмом начался в Петрозаводске

В Петрозаводске на площади Кирова начался митинг солидарности жителей Карелии в борьбе против терроризма. Организаторами выступили профком студентов ПетрГУ и республиканская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

На главную площадь города пришли несколько сотен человек, в том числе врио главы Карелии Артур Парфенчиков и исполняющий обязанности премьер-министра Александр Чепик.

Напомним, поводом для организации митинга стала трагедия в метро Санкт-Петербурга, где 3 апреля в поезде между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Собравшиеся на митинге выражают свою поддержку северной столице и категорическое «нет» любым проявлениям террора.