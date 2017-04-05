Митинг против терроризма пройдет в Петрозаводске

В субботу, 8 апреля, в Петрозаводске пройдет митинг солидарности жителей Карелии в борьбе против терроризма. Как сообщили в пресс-службе главы республики, мероприятие пройдет на площади Кирова.

Организаторами митинга стали профком студентов ПетрГУ и региональная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Цель акции – «вместе со всей Россией выступить против экстремизма и терроризма, выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга».

3 апреля в петербургском метро прогремел взрыв, унесший жизни 14 человек. Одним из пострадавших в теракте оказался бывший житель Петрозаводска, находящийся сейчас в одной из больниц северной столицы.