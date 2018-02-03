Митинг-концерт в поддержку российских олимпийцев начался в Петрозаводске

Митинг-концерт проходит на площади Кирова в Петрозаводске. По предварительным данным МВД, на мероприятие пришло несколько сотен человек.

Среди присутствующих есть учащиеся Президентского кадетского училища и кадетского корпуса Карелии.

Много людей пришли с детьми: для них тут работают аттракционы.

Также на митинге организована ярмарка, в ней участвуют местные производители, в том числе — Петрозаводский хлебозавод «Сампо», АО «Эссойла», «Ладвинский мед», и «Онежская ряпушка».

На митинг пришли известные лица Карелии, например спикер республиканского Заксобрания Элиссан Шандалович, руководитель регионального Минсельхоза Владимир Лабинов, вице-премьер Лариса Подсадник и конечно же руководитель регионального Минспорта Александр Воронов.