Карельская участница конкурса «Миссис Великая Русь» просит о поддержке

Конкурс пройдет 13 августа в Санкт-Петербурге; победительница регионального этапа Юлия Стоцкая приглашает болельщиков.

13 августа в Северной столице пройдет конкурсх красоты и таланта «Миссис Великая Русь». Карелию будет представлять победительница регионального этапа Юлия Стоцкая. Она пригласила земляков на мероприятие.

Юлия Стоцкая Мисс Россия Карелия

Фото из личного архива Юлии Стоцкой

— Мне будет безумно приятно, если вы приедете меня поддержать, — написала Юлия Стоцкая на своей странице в «ВКонтакте», обращаясь ко всем жителям Карелии.

Напомним, что «Миссис Великая Русь» — это конкурс красоты для девушек, состоящих в официальном или гражданском браке, в возрасте от 22 до 45 лет. Желательно (но не обязательно) наличие детей.

 

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