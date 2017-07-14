Карельская участница конкурса «Миссис Великая Русь» просит о поддержке

13 августа в Северной столице пройдет конкурсх красоты и таланта «Миссис Великая Русь». Карелию будет представлять победительница регионального этапа Юлия Стоцкая. Она пригласила земляков на мероприятие.

— Мне будет безумно приятно, если вы приедете меня поддержать, — написала Юлия Стоцкая на своей странице в «ВКонтакте», обращаясь ко всем жителям Карелии.

Напомним, что «Миссис Великая Русь» — это конкурс красоты для девушек, состоящих в официальном или гражданском браке, в возрасте от 22 до 45 лет. Желательно (но не обязательно) наличие детей.