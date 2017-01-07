Мисс Хельсинки 2017 стала чернокожая жительница столицы Финляндии

В столице Финляндии состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Мисс Хельсинки 2017». Корону победительницы завоевала девятнадцатилетняя Сефора Икалаба. Конкурс проходил в здании старого университета.
Сефора Икалаба учится на третьем курсе гимназии и одновременно работает инструктором по фитнесу. У нее есть бойфренд, сообщает 7 seiska lehti. Мисс Хельсинки надеется, что титул первой красавицы не помешает совместным отношениям.
У Сефоры Икалабы много планов на ближайший год, но пока она не хотела бы их раскрывать.
— Не думаю, что буду вновь участвовать в конкурсах, но у меня много планов на этот год. Пока не хочу о них говорить, но вы увидите их результаты. Я хочу, чтобы люди научились ценить всех мисс, потому что мы вовсе не глупые, — рассказала Сефора Икалаба.