Мисс Хельсинки 2017 стала чернокожая жительница столицы Финляндии

Девятнадцатилетняя Сефора Икалаба рассказала, что не надеялась победить.

В столице Финляндии состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Мисс Хельсинки 2017». Корону победительницы завоевала девятнадцатилетняя Сефора Икалаба. Конкурс проходил в здании старого университета.

Мисс Хельсинки 2017

Сефора Икалаба. Фото: 7 дней.

Сефора Икалаба учится на третьем курсе гимназии и одновременно работает инструктором по фитнесу. У нее есть бойфренд, сообщает 7 seiska lehti. Мисс Хельсинки  надеется, что титул первой красавицы не помешает совместным отношениям.

У Сефоры Икалабы много планов на ближайший год, но пока она не хотела бы их раскрывать.

— Не думаю, что буду вновь участвовать в конкурсах, но у меня много планов на этот год. Пока не хочу о них говорить, но вы увидите их результаты. Я хочу, чтобы люди научились ценить всех мисс, потому что мы вовсе не глупые, — рассказала Сефора Икалаба.

Конкурс красоты в Хельсинки.

Конкурс красоты в Хельсинки. Фото: 7 Seiska.

 

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Абзац
  • Alex

    Негр это хорошо, но вот то, что без бороды — моветон.