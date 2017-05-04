Мирошник стала второй в медиарейтинге глав региональных столиц СЗФО

Компания «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за апрель 2017 года. Об этом сообщает городская администрация.

– Первое место в рейтинге занял глава Пскова Иван Цецерский, набравший медиаиндекс в 5030,1 балла. На втором месте — с большим отрывом от остальных — глава Петрозаводска Ирина Мирошник, ее медиаиндекс достиг отметки в 3493 пункта, – сообщает сайт горадминистрации.

Третье и четвертое места соответственно заняли глава Калининграда Александр Ярошук (2471,1 пункта) и глава Сыктывкара Валерий Козлов (1899 баллов). Замыкает пятёрку мэр Мурманска Дмитрий Филиппов (1670 баллов).

Напомним, что рейтинг руководителей глав муниципалитетов СЗФО ежемесячно составляется на основе анализа базы СМИ, в которую на сегодняшний день входят более 40 600 источников. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, медиарейтинг является показателем качественного состояния информационного поля, формируемого средствами массовой информации вокруг персоны, компании или бренда.