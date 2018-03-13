Мирошник призвала жителей Петрозаводска проголосовать за проекты программы благоустройства

Сегодня на совещании в мэрии градоначальница Ирина Мирошник призвала жителей Петрозаводска участвовать в рейтинговом голосовании по программе благоустройства «Комфортная городская среда». Выбрать три проекта, которые будут реализованы в этом году, все петрозаводчане старше 14 лет смогут уже в это воскресенье.

– Я хочу со своей стороны пригласить всех петрозаводчан 18 марта выбрать проекты «Комфортной городской среды». Еще раз напоминаем, что выбрать можно лишь три проекта, иначе бюллетень будет считаться испорченным, — сказала Ирина Мирошник. – Мы выбираем проекты сразу на пять лет. Если в 2018 году ваш проект не наберет достаточное количество голосов, то вполне возможно, что он будет воплощен в последующие годы.

Мирошник также добавила, что решение общественной комиссии о допуске до голосования всех 62 заявленных проектов было очень правильным.

– Просим очень внимательно изучить бюллетень, он достаточно объемный, проекты действительно на любой вкус. Очень позитивным изменением реализации проекта «Комфортная городская среда» является то, что не было ограничений по центральным территориям города, поэтому все отдаленные районы, центральные районы и даже район Зимник смогли выступить со своими инициативами, – добавила Ирина Мирошник.

Напомним, со всеми дизайн-проектами можно ознакомиться на сайте горадминистрации. О большинстве из них «Республика» писала в своих материалах. Узнать, что именно они из себя представляют, можно в материале «Голосуем за лучший проект».