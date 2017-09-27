Минстрой России взял на особый контроль расселение аварийного жилья в Карелии

Минстрой России взял на особый контроль расселение аварийного жилья в 17 регионах России, в том числе и в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

– Стране осталось расселить еще порядка 34 тысяч человек, наибольший объем отставания выявлен в 17 регионах, в том числе в Иркутской и Тверской областях, республиках Тыва и Карелия, – прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис. – В отношении всех отстающих регионов мы вводим дополнительные механизмы контроля, а те субъекты, которые, несмотря ни на что, срывают выполнение программы, понесут финансовую ответственность.

Программа расселения аварийного жилья в целом по стране реализована на 95%.