Минстрой России рекомендовал регионам отложить отключение горячей воды

Регионы страны могут перенести сроки отключения горячей воды и возобновить подачу тепла в дома из-за вновь наступивших холодов. Такую рекомендацию региональным властям дали в Минстрое.

«В этом году весна холодная и затяжная, ей предшествовала холодная зима, экстремально низкие температуры фиксировались на всей территории страны», — цитирует министра строительства Михаила Меня «Российская газета».

Отметим, что синоптики не обещают наступления настоящей весны в Карелии раньше 16 мая. При этом ночные заморозки не отступают и в средней полосе России.