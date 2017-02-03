Минстрой России представил новые платежки за услуги ЖКХ

Минстрой России представил пример новых платежек за услуги ЖКХ, пишет «Российская газета». В квитанциях появится новый раздел – «потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме».

Как уже писала «Республика», с этого года плата за воду, свет и канализацию, израсходованные в рамках общедомовых нужд (ОДН), относится к жилищным, а не коммунальным услугам. Речь идет исключительно о техническом перераспределении и ни в коем случае не подразумевает увеличения платежей, пишет издание. Например: если суммарно за все ОДН житель ранее платил тысячу рублей, то эта же сумма перейдет в раздел платы за содержание общего имущества.

В новой квитанции оплата ОДН будет выделяться отдельной строкой по каждому виду ресурсов.