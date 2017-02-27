Минстрой проконтролирует ввод в эксплуатацию нового дома в Петрозаводске

По поручению Артура Парфенчикова региональное министерство строительства контролирует ситуацию с домом на пересечении набережной Варкауса и улицы Мелентьевой в Петрозаводске. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр строительства Дмитрий Матвиец отметил, что застройщик, ООО «Некст», получил от ведомства заключение о соответствии построенного объекта техническим регламентам и нормам. К 1 марта застройщик пообещал передать мэрии Петрозаводска документы, необходимые для получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.

Прошлым летом региональные СМИ сообщали о том, что участники долевого строительства «Дом на Варкауса» обратились к главе Карелии с жалобой на застройщика. По мнению горожан, последний затягивал сдачу многоэтажки в эксплуатацию.