Минстрой Карелии намерен расторгнуть договор с очередным строителем жилья для переселения из аварийного фонда

Министерство строительства Карелии предложило расторгнуть договор с подрядчиком «Альфа Менеджмент групп». Ведомство сейчас направило документы в УФАС, и в ближайшее время этого подрядчика может постигнуть участь другой компании, не справившейся со строительством жилья для переселения из аварийного фонда.

Отметим, что контракт с компанией «Альфа Менеджмент групп» на 200 миллионов рублей был подписан в прошлом году. Подрядчик в соответствии с условиями контракта должен построить дома на территории Суоярвского, Сортавальского, Лахденпохского и Питкярантского муниципальных районов.

Напомним, что ранее Министерство строительства Карелии расторгло договор с компанией «Гидрострой», которая не выполнила свои обязательства в рамках госконтракта. На недобросовестного подрядчика наложили штраф в 13 миллионов рублей.