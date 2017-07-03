Минстрой Карелии: власти районов и застройщики тормозят программу расселения

Администрации районов Карелии медленно оформляют документы под расселение аварийного жилья. В шести муниципальных образованиях — Кеми, Суоярви, Беломорске, Ведлозерском, Чалнинском, Эссойльском поселениях — не исполнены обязательства по заключению контрактов на покупку квартир.

Об этом сообщил министр строительства Карелии Дмитрий Матвиец на заседании штаба по контролю за реализацией программы переселения аварийного фонда. Руководитель ведомства поторопил представителей местных администраций.

— Правительство Карелии помогает вам, в том числе финансово. Но есть обязанности, которые относятся исключительно к сфере ответственности муниципальной власти. И вы должны их отрабатывать не только качественно, но и в срок. Все административные процедуры закончить в ближайшее время, — потребовал Матвиец.

Министр отметил, что со стороны правительства республики всегда оказывалась необходимая помощь и муниципалитетам, и застройщикам.

Главе Прионежского района Алексею Лучину на заседании было поручено отчитаться об устранении недоделок в домах в Заозерья.

— Я лично в мае проводил проверку в Заозерье и убедился в том, что далеко не все, что было отмечено как выполненное, соответствовало действительности. До 20 июля в Заозерье будет проведена встреча с населением, и мы непосредственно от них услышим, насколько они довольны вашей работой, — прокомментировал ситуацию Дмитрий Матвиец.

Так, с компанией «АльфаМенеджментГрупп» пришлось расторгнуть госконтракт по причине срыва подрядчиком сроков строительства. Тревогу вызывают объекты, которые возводит ООО «СК «Дальпитерстрой».

— И президент страны, и руководитель республики обозначили главное условие выполнения программы переселения: дома должны быть построены качественно. Но это не значит, что сроки строительства можно растягивать бесконечно, – обратился министр к представителю застройщика.

ООО «СК «Дальпитерстрой» поручено до 18 июля завершить строительство и подготовить дома к вводу в эксплуатацию в Сегеже и Лоухи. Остальные объекты этому застройщику поручено завершить к 1 ноября текущего года.

— Управлением капитального строительства республики уже выставлены вам пени за просрочку в размере 40 миллионов рублей, — отметил министр. – И это касается всех, кто ведет работы с отставанием от сроков.

Отметим, что остальные застройщики ведут работу с небольшим отставанием. Программа переселения из аварийного жилья 2014-2017 годов находится на личном контроле врио обязанности руководителя республики Артура Парфенчикова.