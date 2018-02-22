Минстрой Карелии: количество заявок для «Комфортной городской среды» увеличилось втрое в этом году

В 2018 году жители Карелии по сравнению с прошлым годом подали в три раза больше заявок на участие в приоритетной программе президента “Комфортная городская среда”. Об этом «Республике» рассказала замминистра строительства Карелии Анна Борчикова. Эта статистика применима к заявкам на благоустройство как дворовых, так и общественных территорий.

– Всего в рамках программы «Комфортная городская среда» жители Карелии захотели благоустроить 135 общественных территорий. После завершения работы общественных комиссий в бюллетень для тайного голосования будет внесено 88 проектов. 62 из них – находятся в Петрозаводске. В других муниципальных образованиях в рейтинговое голосование попадают 2-4 заявки, – отметила Анна Борчикова.

Замминистра строительства также добавила, что граждане, которые подали заявки, могут заниматься их продвижением. Однако, как сообщила Борчикова, все активные граждане и инициативные группы уже давно ведут доступную им информационную работу, например, в социальных сетях.

Анна Борчикова также рассказала, что до 1 марта органы местного самоуправления должны обеспечить все участвующие заявки дизайн-проектами. А с 1 марта все дизайн-проекты должны быть широко освещены в СМИ, чтобы каждый знал обо всех инициативах, участвующих в рейтинговом голосовании.

Замминистра строительства Карелии также отметила, что граждане стали охотнее участвовать в программе «Комфортная городская среда».

– Люди поверили в то, что программа работает. Они видят конкретные позитивные результаты действия этого приоритетного проекта, – добавила Борчикова.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2018-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и общественных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в органы местного самоуправления на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем тайного рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Заявки, которые получат наибольшее количество голосов жителей Карелии, будут реализованы в первую очередь до 1 октября 2018 года. Остальные — позднее, но ни один проект не будет исключен из программы.