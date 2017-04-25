Минприроды предупредило о миллионных штрафах за уничтожение редких первоцветов

За уничтожение, добычу, хранение, перевозку, покупку и продажу редких растений, занесенных в красные книги России и Карелии, гражданам грозят штрафы до одного миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном Министерстве природы.

В частности, ответственность жителям республики грозит за сбор и продажу редких первоцветов. О фактах сбора, транспортировки и продажи таких растений в ведомстве просят сообщать по телефонам +7(8142)796-714 и +7(8142)796-731.

Перечень растений, внесенных в красные книги России и Карелии, можно найти здесь.