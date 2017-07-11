Минприроды поможет монастырю Валаама восстановить уникальные леса

На координационном совете также обсудят восстановление ирригационных сооружений XIX века.

10 июля прибывший на остров Валаам патриарх Кирилл провел заседание попечительского совета по восстановлению монастыря, в котором принял участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона прокомментировал итоги встречи.

Валаам Кирилл Совет

Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

— На попечительском совете было рассмотрено достаточно много вопросов. Это те моменты, которые уже находились на контроле, в том числе и правительства республики, связанные с реставрационными работами по восстановлению гостиницы. Обсуждалось решение социальных вопросов жителей, которые переселяются из разрушенного здания в новые квартиры Сортавалы. По инициативе патриарха был поднят вопрос, связанный с усилением работы по экологической защищенности острова и в первую очередь по сохранению и восстановлению его уникальных лесов, — рассказал руководитель региона.

Парфенчиков Валаам

Фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Артур Парфенчиков сообщил о достигнутой с руководством монастыря договоренности о проведении необходимых экспертиз специалистами Министерства по природопользованию и экологии.

— До 1 сентября мы проведем координационный совет по вопросу принятия конкретных решений, связанных с организацией работ по лесоустройству, по очистке лесов, по санитарной рубке. Обсудим восстановление ирригационных сооружений, которые еще в XIX веке создали иноки монастыря, — заключил руководитель региона.

 

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