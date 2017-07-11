Минприроды поможет монастырю Валаама восстановить уникальные леса

10 июля прибывший на остров Валаам патриарх Кирилл провел заседание попечительского совета по восстановлению монастыря, в котором принял участие врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона прокомментировал итоги встречи.

— На попечительском совете было рассмотрено достаточно много вопросов. Это те моменты, которые уже находились на контроле, в том числе и правительства республики, связанные с реставрационными работами по восстановлению гостиницы. Обсуждалось решение социальных вопросов жителей, которые переселяются из разрушенного здания в новые квартиры Сортавалы. По инициативе патриарха был поднят вопрос, связанный с усилением работы по экологической защищенности острова и в первую очередь по сохранению и восстановлению его уникальных лесов, — рассказал руководитель региона.

Артур Парфенчиков сообщил о достигнутой с руководством монастыря договоренности о проведении необходимых экспертиз специалистами Министерства по природопользованию и экологии.

— До 1 сентября мы проведем координационный совет по вопросу принятия конкретных решений, связанных с организацией работ по лесоустройству, по очистке лесов, по санитарной рубке. Обсудим восстановление ирригационных сооружений, которые еще в XIX веке создали иноки монастыря, — заключил руководитель региона.