Минприроды Карелии просит жителей республики не жечь траву

В Министерстве по природопользованию и экологии Карелии в преддверии майских праздников напомнили о мерах противопожарной безопасности. Восемь из десяти пожаров в лесу происходят по вине человека. В начале мая чаще всего лесные пожары случаются в полутора-двух километрах от населенных пунктов, то есть в тех местах, где отдыхают местные жители, рассказали в ведомстве.

Кроме того, часто пожары возникают из-за поджога сухой травы. В министерстве напомнили, что делать это категорически запрещено. Поджигатели травы могут попасть под административную ответственность и заплатить за нарушение штраф до 250 тысяч рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет.

При обнаружении возгораний и задымлений жителей Карелии просят звонить по бесплатному телефону (8-814-2) 55-55-80.